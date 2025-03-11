"Барселона" повторно перемогла "Бенфіку" з Трубіним і вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

В 1/4 фіналу на каталонців чекатиме тріумфатор протистояння між дортмундською "Боруссією" та "Ліллем".

"Барселона" вдома обіграла "Бенфіку" українського воротаря Анатолія Трубіна в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 3:1 .

Іспанський клуб відкрив рахунок на 11-й хвилині, коли відзначився Рафінья. Португальська команда швидко відігралася – на 13-й хвилині результативного удару завдав Ніколас Отаменді.

Після цього "синьо-гранатові" ще до перерви двічі розписалися у воротах Трубіна, який провів на полі весь матч. На 27-й хвилині забив 17-річний Ламін Ямаль, а на 42-й хвилині Рафінья оформив дубль.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 5 березня у Лісабоні, "Бенфіка" програла "Барселоні" з рахунком 0:1.

Тож за сумою двох матчів підопічні Гансі Фліка перемогли "орлів" з рахунком 4:1 і вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де позмагаються з тріумфатором протистояння між дортмундською "Боруссією" та французьким "Ліллем".

Огляд матчу "Барселона" – "Бенфіка"

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