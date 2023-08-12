"Барселона" продала до ПСЖ зіркового француза, якого купувала за понад 100 мільйонів євро

Вінгер "Барселони" Усман Дембеле офіційно став гравцем ПСЖ.

Про трансфер 26-річного француза парижани повідомили на клубному сайті.

Контракт Усмана з паризькою командою розрахований на п'ять сезонів, до літа 2028 року.

Сума трансферу не називається. Раніше у ЗМІ була інформація, що "Барселона" отримає за гравця близько 50 мільйонів євро.

Дембеле виступав грав за "Барселону" від літа 2017 року, коли перейшов з дортмундської "Боруссії" за 105 мільйонів євро плюс бонусні виплати.

Загалом за шість сезонів у каталонському клубі він зіграв 185 матчів, відзначившись 40 голами та 43 асистами.

Минулого сезону Усман провів 35 матчів у футболці "блаугранас", забив 8 голів та зробив 9 асистів.

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