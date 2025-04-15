"Барселона" програла "Боруссії" Дортмунд, але вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Боруссія" Дортмунд – "Барселона" / © Associated Press

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"Барселона" на виїзді поступилася дортмундській "Боруссії" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді завершилася з рахунком 3:1 .

На 11-й хвилині "джмелів" вивів уперед Серу Гірассі, реалізувавши пенальті.

На старті другого тайму Гірассі подвоїв перевагу німецького клубу, оформивши дубль на 49-й хвилині.

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Утім, на 54-й хвилині "синьо-гранатові" скоротили відставання – автоголом відзначився захисник дортмундців Рамі Бенсебаїні.

На 76-й хвилині Гірассі зробив хет-трик, встановивши остаточний рахунок матчу.

Огляд матчу "Боруссія" Дортмунд – "Барселона"

Буде додано незабаром.

У першій зустрічі між командами "Барселона" рознесла дортмундську "Боруссію" з рахунком 4:0. Відтак за сумою двох зустрічей (5:3) до півфіналу турніру вийшов каталонський клуб.

"Барселона" у півфіналі Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння "Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія). У першому матчі міланський клуб у Мюнхені вирвав перемогу з рахунком 2:1.

В іншому півфіналі найпрестижнішого євротурніру зійдуться французький ПСЖ і переможець чвертьфінальної пари "Арсенал" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал". Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.