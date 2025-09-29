ТСН у соціальних мережах

Барселона – ПСЖ: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Каталонці прийматимуть чинного переможця ЛЧ, у складі якого виступає український захисник Ілля Забарний.

"Барселона" – ПСЖ

"Барселона" – ПСЖ / © Associated Press

У середу, 1 жовтня, іспанська "Барселона" вдома зустрінеться з французьким ПСЖ у матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на "Естадіо Олімпіко" у місті Барселона. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першому турі Ліги чемпіонів каталонський клуб обіграв англійський "Ньюкасл" (2:1), а парижани розгромили італійську "Аталанту" (4:0).

Зазначимо, що в складі ПСЖ виступає український захисник Ілля Забарний, який перед матчем з "Барселоною" забив дебютний гол за паризьку команду в поєдинку чемпіонату Франції з "Осером" (2:0).

Де дивитися матч Барселона – ПСЖ

В Україні поєдинок "Барселона" – ПСЖ у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Ставки букмекерів на матч Барселона – ПСЖ

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають іспанський клуб. На перемогу підопічних Гансі Фліка можна поставити з коефіцієнтом 1,91. Нічия – 4,20. Виграш парижан – 3,60.

Додамо, що ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі попереднього розіграшу турніру підопічні Луїса Енріке розчавили міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Барселона" з камбеком здолала "Реал Сосьєдад" (2:1) і стала лідером чемпіонату Іспанії.

