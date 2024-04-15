Барселона – ПСЖ: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Перша гра в Парижі завершилася перемогою каталонців з різницею в один м'яч.

У вівторок, 16 квітня, "Барселона" прийме ПСЖ у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першій зустрічі, яку було зіграно тиждень тому в Парижі, каталонська команда здолала французький клуб з рахунком 3:2.

Де дивитися матч Барселона – ПСЖ

На території України поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Барселоною" і ПСЖ у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Барселона" – ПСЖ.

Прогнози букмекерів на матч Барселона – ПСЖ

Фаворитом другого поєдинку між каталонцями і парижанами є "Барселона". На перемогу "синьо-гранатових" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,24. Нічия – 3,90. Виграш підопічних Луїса Енріке – 3,10.

Значно вище оцінюються шанси іспанського клубу на вихід до півфіналу. На підсумковий успіх Хаві та Ко можна поставити з коефіцієнтом 1,27. Прохід ПСЖ до наступної стадії – 3,85.

Зазначимо, що в півфіналі переможець пари ПСЖ – "Барселона" зіграє з тріумфатором протистояння "Атлетіко" – "Боруссія" Дортмунд.

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