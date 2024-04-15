Барселона – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж вирішального поєдинку між каталонцями та парижанами.

У вівторок, 16 квітня, відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між іспанською "Барселоною" та французьким ПСЖ.

Команди зіграють на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першому поєдинку, який було зіграно тиждень тому в Парижі, команда Хаві здолала французький клуб з рахунком 3:2.

У півфіналі переможець пари ПСЖ – "Барселона" зіграє з тріумфатором протистояння "Атлетіко" – "Боруссія" Дортмунд.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку "Барселона" – ПСЖ.