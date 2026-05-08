Барселона — Реал Мадрид: букмекери зробили прогноз на матч Ла Ліги
Якщо каталонці не програють в Ель Класико, то достроково стануть чемпіонами.
У неділю, 10 травня, каталонська "Барселона" прийме мадридський "Реал" у центральному матчі 35-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
За чотири тури до кінця сезону "Барселона" з 88 очками лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи "Реал" на 11 балів.
Тож якщо "синьо-гранатові" не програють в Ель Класико, то достроково стануть чемпіонами Іспанії.
Прогноз букмекерів на матч Барселона — Реал Мадрид
Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Барселону". На перемогу підопічних Гансі Фліка можна поставити з коефіцієнтом 1,61. Нічия — 4,75. Виграш "Реала" — 4,33.
Це буде вже третє Ель Класико цього сезону. У матчі першого кола Примери, який відбувся у жовтні минулого року, "Реал" на своєму полі обіграв "Барселону" з рахунком 2:1
Каталонці взяли реванш на початку 2026 року, коли у фіналі Суперкубка Іспанії здолали мадридців з рахунком 3:2.
Раніше повідомлялося, що футболісти "Реала" двічі побилися перед Ель Класико.