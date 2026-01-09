Барселона – Реал Мадрид: де дивитися і прогноз букмекерів на фінал Суперкубка Іспанії

"Барселона" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Реклама

У неділю, 11 січня, мадридський "Реал" і каталонська "Барселона" зустрінуться у фінальному матчі Суперкубка Іспанії-2026 з футболу.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "King Abdullah Sports City" в саудівському місті Джидда. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

У півфіналах "Барселона" рознесла "Атлетик" Більбао (5:0), а "Реал" обіграв "Атлетіко" Мадрид (2:1).

Реклама

Де дивитися матч Барселона – Реал Мадрид

В Україні поєдинок "Барселона" – "Реал" Мадрид у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч Барселона – Реал Мадрид

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Барселону". На перемогу каталонців в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,00. Нічия – 4,08. Виграш "Реала" – 3,42.

Ймовірність того, що трофей завоюють "синьо-гранатові", оцінюють коефіцієнтом 1,55. Підсумковий тріумф "вершкових" – 2,46.

Зазначимо, що у складі "Реала" виступає український голкіпер Андрій Лунін – півфінал турніру проти "Атлетіко" він провів на лавці для запасних.

Реклама

Нагадаємо, торік володарем Суперкубка Іспанії стала "Барселона", яка у фіналі в надрезультативній грі рознесла "Реал" (5:2).

Найбільше разів цей трофей вигравала "Барселона" – 15. Далі йде мадридський "Реал" – 13 перемог у Суперкубку Іспанії.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ українця Іллі Забарного у серії пенальті здолав "Марсель" і здобув Суперкубок Франції.