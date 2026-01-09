- Дата публікації
Барселона – Реал Мадрид: де дивитися і прогноз букмекерів на фінал Суперкубка Іспанії
Іспанські гранди розіграют трофей у Саудівській Аравії.
У неділю, 11 січня, мадридський "Реал" і каталонська "Барселона" зустрінуться у фінальному матчі Суперкубка Іспанії-2026 з футболу.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "King Abdullah Sports City" в саудівському місті Джидда. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
У півфіналах "Барселона" рознесла "Атлетик" Більбао (5:0), а "Реал" обіграв "Атлетіко" Мадрид (2:1).
Де дивитися матч Барселона – Реал Мадрид
В Україні поєдинок "Барселона" – "Реал" Мадрид у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Прогноз букмекерів на матч Барселона – Реал Мадрид
Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Барселону". На перемогу каталонців в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,00. Нічия – 4,08. Виграш "Реала" – 3,42.
Ймовірність того, що трофей завоюють "синьо-гранатові", оцінюють коефіцієнтом 1,55. Підсумковий тріумф "вершкових" – 2,46.
Зазначимо, що у складі "Реала" виступає український голкіпер Андрій Лунін – півфінал турніру проти "Атлетіко" він провів на лавці для запасних.
Нагадаємо, торік володарем Суперкубка Іспанії стала "Барселона", яка у фіналі в надрезультативній грі рознесла "Реал" (5:2).
Найбільше разів цей трофей вигравала "Барселона" – 15. Далі йде мадридський "Реал" – 13 перемог у Суперкубку Іспанії.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ українця Іллі Забарного у серії пенальті здолав "Марсель" і здобув Суперкубок Франції.