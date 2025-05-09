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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Барселона – Реал Мадрид: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ла Ліги

Претенденти на чемпіонство 11 травня зустрінуться в Ель Класико.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона" – "Реал" Мадрид

"Барселона" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

У неділю, 11 травня, каталонська "Барселона" прийматиме мадридський "Реал" у центральному матчі 35-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.

За чотири тури до кінця "Барселона" (79 очок) очолює таблицю Примери, випереджаючи "Реал" на 4 бали.

Де дивитися матч Барселона – Реал Мадрид

В Україні поєдинок "Барселона" – "Реал" Мадрид у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Барселона – Реал Мадрид

Фаворитом прийдешнього Ель Класико букмекери вважають "Барселону".

На перемогу підопічних Гансі Фліка можна поставити з коефіцієнтом 2,01. Нічия – 4,10. Виграш команди Карло Анчелотті, у складі якої виступає український голкіпер Андрій Лунін – 3,35.

Нагадаємо, цього тижня "Барселона" не зуміла вийти до фіналу Ліги чемпіонів, в екстратаймах програвши міланському "Інтеру".

Також повідомлялося, що "Інтер" і "Барселона" повторили рекорд результативності півфіналів Ліги чемпіонів.

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