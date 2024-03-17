"Барселона" розгромила "Атлетіко" та потіснила "Жирону" з другого місця чемпіонату Іспанії (відео)

"Синьо-гранатові" забили у ворота "матрацників" три м'ячі без відповіді.

"Барселона" розбила "Атлетіко" в центральному матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершився з рахунком 0:3 .

Каталонці вийшли вперед перед перервою – на 38-й хвилині Жоау Феліш з меж штрафного у дотик спрямував м'яч у дальній кут після передачі Роберта Левандовського.

На 42-й хвилині вилучення за надмірні емоції заробив головний тренер "синьо-гранатових" Хаві.

У другому таймі гості ще двічі розписалися у воротах "матрацників". На 47-й хвилині Левандовський отримав класний пас від Рафіньї та ювелірно забив рикошетом від дальньої стійки.

А на 65-й хвилині рахунок став розгромним – Фермін Лопес головою пробив у дальній кут, замкнувши подачу Левандовського.

Зазначимо, що в компенсований час команда Дієго Сімеоне залишилася в меншості – на 90+2-й хвилині пряму червону картку за фол перед власним штрафним майданчиком заробив аргентинський захисник Науель Моліна.

Огляд матчу "Атлетіко" – "Барселона"

Ця перемога дозволила "Барселоні" (64 очки) вийти на друге місце в Ла Лізі, посунувши на третю позицію "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова, яка має у своєму активі 62 бали. "Атлетіко" (55 пунктів) залишився на п'ятій сходинці.

До слова, лідирує у чемпіонаті Іспанії мадридський "Реал" українського воротаря Андрія Луніна, який набрав 72 очки.

У наступному турі Примери, після міжнародної паузи, "Барселона" 30 березня прийме "Лас-Пальмас", а "Атлетіко" 1 квітня завітає в гості до "Вільярреала".

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