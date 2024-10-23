"Барселона" розгромила "Баварію" у видовищному матчі Ліги чемпіонів (відео)

Підопічні Гансі Фліка не залишили жодних шансів його колишньому клубу.

Каталонська "Барселона" розбила мюнхенську "Баварію" в домашньому матчі третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 4:1 .

Господарі відкрили рахунок уже на першій хвилині зустрічі – Фермін Лопес чудовою передачею вивів Рафінью один на один з Мануелем Ноєром, а той обійшов голкіпера мюнхенців та відправив м'яч у порожні ворота.

На 10-й хвилині "Баварія" могла відігратися – Гаррі Кейн забив головою після подачі Томаса Мюллера з правого флангу, але після перегляду відеоповтору (VAR) взяття воріт було скасовано через офсайд.

Минуло ще вісім хвилин і Кейн відзначився голом уже за правилами, в один дотик замкнувши простріл Сержа Гнабрі з лівого флангу.

На 36-й хвилині підопічні Гансі Фліка знову вийшли вперед – Роберт Левандовські переправив м'яч у порожні ворота, скориставшись пасом Ферміна Лопеса.

На 45-й хвилині "синьо-гранатові" зміцнили свою перевагу в рахунку – Рафінья отримав передачу від Марка Касадо та оформив дубль, пробивши точно в дальній кут.

У другому таймі іспанський клуб зберіг свої ворота "сухими" й довів справу до розгрому. На 56-й хвилині Рафінья завершив швидку контратаку "блаугранас" з асистом від Ламіна Ямаля ударом у дальній нижній кут, таким чином зробивши хет-трик.

Огляд матчу "Барселона " – "Баварія"

Буде додано незабаром.

У перших двох турах "Барселона" сенсаційно програла французькому "Монако" (1:2) та знищила швейцарський "Янг Бойз" (5:0). "Баварія" познущалася з хорватського "Динамо" Загреб (9:2), а потім поступилася англійській "Астон Віллі" (0:1).

Після цієї перемоги "Барселона" (6 очок) піднялася на 10-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду ЛЧ. "Баварія" (3 бали) опустилася на 23-тю позицію.

У четвертому турі Ліги чемпіонів каталонці на виїзді зіграють із сербською "Црвеною Звездою", а мюнхенці приймуть португальську "Бенфіку" українського воротаря Анатолія Трубіна. Матчі відбудуться 6 листопада.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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