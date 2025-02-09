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"Барселона" розгромила "Севілью" та впритул наблизилася до лідерів Ла Ліги (відео)

"Барселона" розгромила "Севілью" та впритул наблизилася до лідерів Ла Ліги (відео)

"Барселона" / Фото: Associated Press

"Синьо-гранатові" закінчували зустріч у меншості.

"Барселона" на виїзді розгромила "Севілью" в матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" у Севільї завершився з рахунком 1:4.

Уже на 7-й хвилині рахунок у грі відкрив Роберт Левандовські – польський форвард забив свій 19-й гол у нинішньому розіграші Примери і тепер на три м'ячі випереджає французького нападника мадридського "Реала" Кіліана Мбаппе.

Проте всього за хвилині господарі поля відігралися зусиллями Рубена Варгаса. Тож на перерву команди вирушили за паритету в рахунку.

На старті другого тайму "синьо-гранатові" забили двічі. Спочатку на 46-й хвилині відзначився Фермін Лопес, а потім на 55-й хвилині точного удару завдав Рафінья.

На 62-й хвилині каталонський клуб залишився в меншості – пряму червону картку заробив Фермін Лопес.

Однак це не завадило підопічним Гансі Фліка довести справу до перемоги. Ба більше, на 89-й хвилині Ерік Гарсія відправив четвертий м'яч у ворота "нервіонців".

Огляд матчу "Севілья" – "Барселона"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Барселона" (48 очок) посідає третє місце у таблиці Ла Ліги та впритул наблизилася до лідерів чемпіонату – мадридських "Реала" (50 балів) та "Атлетіко" (49 пунктів). "Севілья" залишилася на 13-й позиції, маючи у своєму активі 28 очок.

У наступному турі "Барселона" 17 лютого прийме "Райо Вальєкано", а "Севілья" днем раніше на виїзді позмагається з "Вальядолідом".

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