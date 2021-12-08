"Барселона" розгромно програла "Баварії" та вперше за 21 рік не вийшла з групи Ліги чемпіонів (відео)

Каталонці в заочній боротьбі поступилися путівкою до плейоф ЛЧ "Бенфіці".
Мюнхенська "Баварія" розгромила "Барселону" (3:0) в домашньому матчі 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів. Цей результат спричинив виліт каталонського клубу з найпрестижнішого клубного турніру Європи.
Чемпіон Німеччини відкрив рахунок на 34-й хвилині. Томас Мюллер забив свій ювілейний, 50-й гол в Лізі чемпіонів.
Гол Лероя Сане на 43-й хвилині подвоїв перевагу мюнхенців.
На 62-й хвилині 18-річний Джамал Мусіала остаточно поховав каталонський колектив.
Зазначимо, що востаннє "Барселона" не виходила з групи Ліги чемпіонів у сезоні-2000/01, не беручи до уваги сезон-2003/04, коли каталонці взагалі не брали участі в турнірі.
Відеоогляд матчу "Баварія" - "Барселона"
- У паралельному матчі групи E київське "Динамо" в гостях поступилося лісабонській "Бенфіці" - 0:2.
- "Динамо" з одним балом завершило виступи в Лізі чемпіонів на останньому місці в своєму квартеті та вилетіло з єврокубків. До плейоф ЛЧ вийшли "Баварія" (18 очок) і "Бенфіка" (8 балів). "Барселона" (7 пунктів) стала третьою та продовжить свій шлях у Лізі Європи.