"Барселона" розгромила аутсайдера та вийшла на перше місце в Ла Лізі

Каталонці скористалися сенсаційною поразкою "Реала", захопивши лідерство у чемпіонаті Іспанії.

"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" вдома розгромила "Леванте" в матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні завершився з рахунком 3:0.

Уже на 4-й хвилині зустрічі "синьо-гранатові" відкрили рахунок — відзначився 18-річний Марк Берналь.

На 32-й хвилині перевагу каталонців подвоїв Френкі де Йонг. Остаточний рахунок гри на 81-й хвилині встановив Фермін Лопес.

Огляд матчу "Барселона" – "Леванте"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Барселона" (61 очко) піднялася на перше місце в Ла Лізі, обійшовши мадридський "Реал" (60 балів), який цього туру зазнав сенсаційної поразки від "Осасуни". У "Леванте" 18 пунктів і передостання, 19-та позиція.

У наступному турі Ла Ліги підопічні Гансі Фліка 28 лютого приймуть "Вільярреал", а "Леванте" днем раніше вдома зустрінеться з "Алавесом".

