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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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383
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"Барселона" розгромила "Жирону" з Циганковим і повернула собі одноосібне лідерство у Примері (відео)

"Синьо-гранатові" відірвалися від "Реала" на відстань трьох очок.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона" – "Жирона"

"Барселона" – "Жирона" / © Associated Press

"Барселона" на своєму полі розгромила "Жирону" в матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 4:1.

Підопічні Гансі Фліка відкрили рахунок наприкінці першого тайму – на 43-й хвилині Ламін Ямаль завдав удару зі штрафного і м'яч від захисника гостей Ладіслава Крейчі опинився у воротах.

На старті другого тайму команда Мічела відігралася – на 53-й хвилині Арно Данжума відзначився після передачі Дейлі Блінда.

Однак "синьо-гранатові" зуміли виграти каталонське дербі. Дубль оформив Роберт Левандовські – польський форвард забив на 61-й і 77-й хвилинах.

Тепер на рахунку Роберта 25 голів у нинішньому розіграші Примери. Він на три м'ячі випереджає французького нападника мадридського "Реала" Кіліана Мбаппе у перегонах бомбардирів.

Крапку в цьому матчі на 86-й хвилині поставив Ферран Торрес, відправивши четвертий м'яч до сітки воріт "біло-червоних".

Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков вийшов на поле у стартовому складі та був замінений на 71-й хвилині, не відзначившись результативними діями.

Огляд матчу "Барселона" – "Жирона"

Завдяки цій перемозі "Барселона" (66 очок) повернула собі одноосібне лідерство у Примері й зараз випереджає найближчого переслідувача – мадридський "Реал" – на 3 бали.

"Жирона" з 34 очками перебуває на 13-й сходинці елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

У наступному турі Ла Ліги "блаугранас" приймуть "Бетіс", а жиронці вдома зустрінуться з "Алавесом". Обидва матчі відбудуться 5 квітня.

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