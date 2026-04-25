"Барселона" розібралася з "Хетафе" та наблизилася до чемпіонства у Ла Лізі

Каталонці відірвалися від мадридського "Реала" на відстань 11 очок.

Максим Приходько
"Хетафе" — "Барселона"

"Хетафе" — "Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на виїзді впевнено обіграла "Хетафе" у матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Coliseum" у Хетафе завершився з рахунком 0:2.

"Синьо-гранатові" відкрили рахунок наприкінці першого тайму — на 45-й хвилині Фермін Лопес забив гол після передачі Педрі.

У другому таймі підопічні Гансі Фліка збільшили свою перевагу в рахунку — на 74-й хвилині Маркус Рашфорд замкнув подачу Роберта Левандовські.

Огляд матчу "Хетафе" — "Барселона"

Повну версію матчу дивіться на MEGOGO.

Після цієї перемоги "Барселона" (85 балів) зміцнила своє лідерство у Ла Лізі. За п'ять турів до кінця каталонці збільшили відрив від найближчого переслідувача — мадридського "Реала" — до 11 очок. "Хетафе" (44 пункти) перебуває на шостій позиції.

У наступному матчі Примери "Барселона" 2 травня у гостях зустрінеться з "Осасуною", а "Хетафе" днем пізніше прийме "Райо Вальєкано".

Раніше повідомлялося, що зірковий вінгер "Барселони" Ламін Ямаль пропустить решту сезону через травму.

