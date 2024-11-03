"Барселона" розібралася з "Еспаньйолом" та зміцнила своє лідерство у Примері (відео)

Команда Гансі Фліка збільшила відрив від "Реала" у турнірній таблиці.

"Барселона" обіграла "Еспаньйол" у домашньому матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершилася з рахунком 3:1 .

"Синьо-гранатові" забезпечили собі перемогу ще в першому таймі, тричі вразивши ворота суперника. Дубль оформив Дані Ольмо, ще один гол забив Рафінья.

Після перерви гості відквитали один м'яч – на 63-й хвилині відзначився Хаві Пуадо, проте це не завадило підопічним Гансі Фліка довести справу до впевненої перемоги.

Огляд матчу "Барселона" – "Еспаньйол"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Барселона" (33 очки) продовжує лідирувати у Примері та збільшила до 9 балів відрив від мадридського "Реала", який має матч у запасі. "Еспаньйол" (10 пунктів) йде на 17-й позиції.

У наступному турі Ла Ліги "блаугранас" 10 листопада на виїзді зіграють з "Реалом Сосьєдад", а "папуги" днем раніше приймуть "Валенсію".

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