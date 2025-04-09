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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Барселона" рознесла дортмундську "Боруссію" в першій грі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Каталонці забезпечили собі перевагу в чотири м'ячі перед поєдинком-відповіддю.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" вдома розгромила дортмундську "Боруссію" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Зустріч на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершилася з рахунком 4:0.

"Синьо-гранатові” відкрили рахунок на 25-й хвилині – Рафінья в падінні переправив м'яч у ворота після удару Пау Кубарсі.

У другому таймі підопічні Гансі Фліка розвинули свою перевагу. Дубль оформив Роберт Левандовські, забивши на 48-й і 66-й хвилинах.

Крапку в цьому поєдинку на 77-й хвилині поставив 17-річний Ламін Ямаль, відправивши четвертий м'яч у ворота німецького клубу.

Огляд матчу "Барселона" – "Боруссія" Дортмунд

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між командами відбудеться у вівторок, 15 квітня, у Дортмунді.

Переможець пари "Барселона" – "Боруссія" Дортмунд в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння "Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія).

Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які стануть переможцями чвертьфіналів ПСЖ (Франція) – "Астон Вілла" (Англія) та "Арсенал" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал". Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.

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