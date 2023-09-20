"Барселона" розтрощила "Антверпен" та очолила групу "Шахтаря" в Лізі чемпіонів (відео)

"Барселона" розгромила "Антверпен" у домашньому матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів – 5:0 .

Команда Хаві вирішила долю протистояння ще в першому таймі, тричі вразивши ворота гостей. На 11-й хвилині Жоау Феліш відкрив рахунок після передачі Ілкая Гюндогана. А через вісім хвилин Феліш асистував Роберту Левандовському.

На 22-й хвилині рахунок став розгромнив – гравець "Антверпена" Єлле Батай відзначився автоголом.

У другому таймі "синьо-гранатові" засмутили суперника ще два рази. На 54-й хвилині після пасу Левандовського влучного удару завдав Гаві, а на 66-й хвилині Феліш оформив дубль з передачі Рафіньї.

Огляд матчу

В іншому матчі стартового туру групи H донецький "Шахтар" поступився "Порту" (1:3).

Таким чином, "Барселона" з трьома очками лідирує у цьому квартеті, випереджаючи португальський клуб за додатковими показниками. Чемпіон України посідає третю позицію, бельгійський колектив йде останнім.

У другому турі Ліги чемпіонів 4 жовтня "Шахтар" у Бельгії зіграє проти "Антверпена", а "Порту" прийматиме "Барселону".

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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