"Барселона" розтрощила "Севілью" та повернула собі одноосібне лідерство в Ла Лізі (відео)

Каталонці підходять до Ель Класико з триочковим відривом від "Реала".

"Барселона" вдома розгромила "Севілью" в центральному матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 5:1 .

Господарі поля зняли всі питання щодо переможця ще в першому таймі. Дублем відзначився Роберт Левандовські – польський форвард забив з пенальті та з гри. Ще один м'яч в активі Педрі.

Після перерви "синьо-гранатові" відзначилися ще двічі – дубль зробив Пабло Торре. У складі гостей гол престижу забив Станіс Ідумбо.

Огляд матчу "Барселона" – "Севілья"

Перемога дозволила "Барселоні" (27 очок) повернути собі одноосібне лідерство в Примері – команда Гансі Фліка тепер на три бали випереджає найближчого переслідувача мадридський "Реал".

"Севілья" перебуває на 13-й позиції, маючи у своєму доробку 12 залікових пунктів.

У наступному турі Ла Ліги каталонці 26 жовтня на виїзді позмагаються з "Реалом" в Ель Класико, а "нервіонці" днем раніше у гостях поміряються силами з "Еспаньйолом".

Перед цим на "Барселону" чекає ще одне складне випробування – 23 жовтня "блаугранас" приймуть мюнхенську "Баварію" в рамках 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів.

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