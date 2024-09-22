"Барселона" розтрощила "Вільярреал", здобувши шосту перемогу поспіль на старті Примери (відео)

Команда Гансі Фліка продовжує йти без очкових втрат у поточному розіграші чемпіонату Іспанії.

"Барселона" на виїзді розгромила "Вільярреал" у поєдинку 6-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Матч на "Естадіо де ла Сераміка" завершився з рахунком 1:5 .

На старті зустрічі господарі могли відкривати рахунок, але гол Єремі Піно після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.

На 20-й хвилині каталонців вивів уперед Роберт Левандовські. На цьому польський форвард не зупиинвся і на 35-й хвилині подвоїв перевагу гостей, оформивши дубль.

На 38-й хвилині "Жовта субмарина" скоротила відставання зусиллями Айосе Переса, тож на перерву команди вирушили за мінімальної переваги "синьо-гранатових".

У другому таймі забивали лише футболісти "Барселони". Спочатку на 58-й хвилині відзначився Пабло Торре. Потім на 66-й хвилині Левандовські мав чудову можливість зробити хет-трик, але не реалізував пенальті.

Через дві хвилини "Вільярреал" спробував підібратися до гостей в рахунку, однак м'яч Тьєрно Баррі не зарахували через офсайд.

А на 75-й хвилині Рафінья збільшив гандикап "блаугранас" до трьох голів. Він же на 83-й хвилині поставив крапку в цьому матчі, оформивши дубль з передачі 17-річного Ламіна Ямаля.

Огляд матчу "Вільярреал" – "Барселона"

Команда Гансі Фліка здобула шосту поспіль перемогу на старті сезону Примери та з 18 очками очолює турнірну таблицю, випереджаючи мадридський "Реал" на 4 бали. "Вільярреал" йде на п'ятій позиції, маючи у своєму активі 11 залікових пунктів.

У наступному турі Ла Ліги "синьо-гранатові" 25 вересня приймуть "Хетафе", а "Жовта субмарина" днем пізніше на виїзді зіграє проти "Еспаньйола".

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