"Барселона" сенсаційно спіткнулася та ризикує втратити лідерство в Ла Лізі (відео)

"Жирона" та "Реал" отримали шанс посунути "синьо-гранатових" з першої сходинки.

"Барселона" на виїзді зіграла внічию з "Мальоркою" в матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги – 2:2 .

Упродовж поєдинку каталонцям двічі довелося відіграватися. Уже на 8-й хвилині Ведат Мурікі вивів господарів поля вперед, на що "блаугранас" відповіли на 41-й хвилині голом Рафіньї.

Однак ще до перерви "Мальорка" вдруге повела в рахунку – у компенсований час влучного удару завдав Абдон Пратс.

Підопічним Хаві вдалося зрівняти рахунок під завісу матчу. На 75-й хвилині забитим м'ячем відзначився Фермін Лопес. А ось вирвати перемогу чинному чемпіону Іспанії виявилося уже не до снаги.

Огляд матчу

"Барселона" (17 очок) продовжує лідирувати в Ла Лізі, однак за підсумками туру "Жирона" (16 балів) та мадридський "Реал" (15 пунктів) можуть посунути "синьо-гранатових" з першої сходинки. "Мальорка" з 6 очками піднялася на 15-ту позицію.

У наступному турі команда Хаві 29 вересня прийме "Севілью", а "острів'янам" доведеться днем пізніше на виїзді зіграти проти "Райо Вальєкано".

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