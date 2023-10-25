"Барселона" та "Шахтар" назвали стартові склади на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який відбудеться у середу, 25 жовтня, в Іспанії.

"Барселона": тер Штеген – Канселу, Араухо, Мартінес, Алонсо – Лопес, Ромеу, Гюндоган – Ямал, Торрес, Феліш.

Запасні: Бальде, Пенья, Крістенсен, Астралага, Касадо, Кубарсі, Гаррідо, Гую, Форт.

"Шахтар": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Криськів, Судаков – Сікан.

Запасні: Рудько, Гочолеішвілі, Чигринський, Ракицький, Кастільо, Егіналду, Швед, Топалов, Очеретько, Назарина, Невертон, Келсі.

Поєдинок "Барселона" – "Шахтар" відбудеться на Олімпійському стадіоні в Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

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На старті групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" поступився португальському "Порту" (1:3), після чого з неймовірним камбеком переміг бельгійський "Антверпен" (3:2).

Після двох турів "помаранчево-чорні" посідають третє місце у квартеті H, набравши три очки. Лідирує з 6 балами "Барселона", яка розтрощила "Антверпен" (5:0) та обіграла "Порту" (1:0).

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