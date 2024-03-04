"Барселона" спіткнулася проти "Атлетика" та не змогла обійти "Жирону" в чемпіонаті Іспанії (відео)

"Барселона" на виїзді зіграла внічию з "Атлетиком" у матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао завершився з рахунком 0:0 .

За всю гру команди не створили великої кількості небезпечних моментів. Вони завдали по 8 ударів (у площину воріт – 2:2), але м'ячів не забивали. За очікуваними голами (xG) "синьо-гранатові" дещо перевершили басків – 0,73 на 0,33.

Зазначимо, що в першому таймі травмувалися одразу двоє гравців каталонського клубу – Френкі де Йонг та Педрі, яких головний тренер "блаугранас" Хаві був змушений замінити ще до перерви.

Огляд матчу "Атлетик" Більбао – "Барселона"

Буде додано незабаром.

Після цього поєдинку "Барселона" (58 очок) залишилася на третьому місці в чемпіонаті Іспанії. "Синьо-гранатові" не скористалися шансом потіснити з другої позиції "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова, яка має у своєму активі 59 балів. "Атлетик" (50 пунктів) розташовується на п'ятій сходинці.

У наступному турі Примери команда Хаві 8 березня прийматиме "Мальорку", а баски 10 березня завітають у гості до "Лас-Пальмаса".

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