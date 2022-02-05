"Барселона" сплатила "Атлетіко" 15 млн євро за футболіста, перехід якого так і не відбувся: як це сталося

"Барселона" сплатила "Атлетіко" 15 млн євро за футболіста, перехід якого так і не відбувся: як це сталося

Гроші назад "блаугранас" так і не отримали.

Іспанська " Барселона " вкотре продемонструвала, як можна витрачати гроша задарма.

Так, за інформацією Goal із посиланням на радіостанцію RAC1, 2019 року каталонці планували придбати центрального захисника мадридського "Атлетіко" - Хосе Хіменеса. Задля переходу уругвайця, "блаугранас" навіть сплатити "матрацникам" 15 млн євро, як гарантію. Утім, все сталося інакше.

Перехід Хіменеса до складу "Барселону" так і не відбувся, а гроші назад каталонці не отримали. Причиною стала пандемія коронавірусу та великі фінансові проблеми "блаугранас", які не змогли дозволити собі придбання. Хіменес мав обійтися каталонцям у 80 млн, а 15 з них клуб мав виплатити у будь-якому випадку. Але в наступне трансферне вікно "Барселона" вже не мала грошей на викуп захисника "Атлетіко". 2020 року бюджет каталонців стрімко здувся, і грошей на уругвайця вже не знайшлося.

Додамо, що 2019 року "Барселона" цікавилася Маттіасом де Лігтом з "Ювентуса", який тоді ще виступав за амстердамський "Аякс". Керівництво каталонської команди відлякала сума трансферу, а ще більша комісія – 80 мільйонів євро за перехід Де Лігта та ще 20 млн євро до кишені агенту нідерландця Міно Райоле.