"Барселона" та "Атлетіко" розійшлися надгольовою нічиєю в першій грі півфіналу Кубка Іспанії (відео)

Матч-відповідь між "матрацниками" і "синьо-гранатовими" відбудеться 2 квітня.

"Барселона" зіграла внічию з мадридським "Атлетіко" в першому півфінальному матчі Кубка Іспанії сезону-2024/25. Видовищний поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 4:4 .

"Матрацникам" вдалося забити два швидкі голи: уже на першій хвилині зустрічі рахунок відкрив Хуліан Альварес, а на 6-й хвилині відзначився Антуан Грізманн.

Однак ще до перерви "синьо-гранатові" переламали перебіг матчу, не лише відігравшись, а і вийшовши вперед. На 19-й хвилині точного удару завдав Педрі, а потім ворота гостей вразили Пау Кубарсі (21-ша хвилина) та Іньїго Мартінес (41-ша хвилина).

У другому таймі команда Гансі Фліка розвинула свою перевагу – на 74-й хвилині четвертий м'яч у ворота суперника відправив Роберт Левандовські.

Проте підопічні Дієго Сімеоне знайшли сили уникнути поразки. На 84-й хвилині Маркос Льоренте скоротив відставання "матрацників" до мінімуму, а на 90+3-й хвилині Александер Серлот вирвав нічию для мадридців.

Огляд матчу "Барселона" – "Атлетіко"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між "Атлетіко" та "Барселоною" відбудеться 2 квітня на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді та розпочнеться о 22:30 за київським часом.

В іншій півфінальній парі Кубка Іспанії позмагаються мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна та "Реал Сосьєдад". Поєдинки відбудуться 26 лютого і 1 квітня.

Зазначимо, що чинним володарем Кубка Іспанії є "Атлетик" Більбао. Торік у фіналі баски у серії пенальті перемогли "Мальорку" та вперше за останні 40 років здобули цей трофей.

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