"Барселона" у більшості дотисла "Атлетіко" та збільшила відрив на вершині Ла Ліги

Маркус Рашфорд

"Барселона" на виїзді обіграла мадридський "Атлетіко" в матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершився з рахунком 1:2 .

"Матрацники" відкрили рахунок на 39-й хвилині — гол забив Джуліано Сімеоне.

"Синьо-гранатові" дуже швидко відігралися — на 42-й хвилині рахунок зрівняв Маркус Рашфорд.

Перед самою перервою "Атлетіко" залишився в меншості — у компенсований до першого тайму час Ніко Гонсалес збив Ламіна Ямаля перед власним штрафним майданчиком та отримав червону картку.

У другому таймі каталонці тиснули на ворота суперника і зуміли вирвати перемогу — на 87-й хвилині автором вирішального м'яча став Роберт Левандовські, який вісьмома хвилинами раніше вийшов на заміну.

Варто зазначити, що на початку другого тайму "Барселона" також могла залишитися удесятьох — Жерар Мартін побачив перед собою червону картку за жорсткий фол, але після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр змінив своє рішення і скасував вилучення, обмежившись "гірчичником" для захисника каталонського клубу.

Завдяки цій перемозі "Барселона" (76 очок) зміцнила своє лідерство в Ла Лізі, збільшивши відрив від мадридського "Реала" до 7 балів. "Атлетіко" (57 пунктів) залишився на четвертій позиції.

Уже у середу, 8 квітня, "Барселона" та "Атлетіко" зустрінуться знову — команда Гансі Фліка на "Камп Ноу" прийматиме підопічних Дієго Сімеоне в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У наступному турі Ла Ліги "блаугранас" приймуть "Еспаньйол", а "матрацники" на виїзді позмагаються із "Севільєю". Обидва поєдинки відбудуться у суботу, 11 квітня.