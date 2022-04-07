"Барселона" у більшості не змогла здолати "Айнтрахт" у Лізі Європи

"Барселона" у більшості не змогла здолати "Айнтрахт" у Лізі Європи

Команди розійшлися нічиєю.

У четвер, 7 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи "Барселона" на виїзді зіграла внічию з "Айнтрахтом" - 1:1 .

Рахунок матчу відкрив на 48-й хвилині Ансгар Кнауфф. "Блаугранас" відігралися в середині другого тайму - відзначився Ферран Торрес.

Варто зазначити, що господалі догравали матч у меншості - за дві жовті картки був видалений Тута.

До кінця поєдинку "Барселона" мала ще кілька хороших шансів забити, однак не змогла їх реалізувати.

Матч у відповідь відбудеться за тиждень, 14 квітня, на "Камп Ноу".

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