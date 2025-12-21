ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

"Барселона" у більшості перемогла "Вільярреал" і зміцнила лідерство в Ла Лізі

Каталонці повернули собі 4-очковий гандикап над мадридським "Реалом".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ламін Ямаль

Ламін Ямаль / © Associated Press

"Барселона" на виїзді обіграла "Вільярреал" у матчі 17-го туру іспанської Лі Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на "Естадіо де ла Сераміка" у Вільярреалі завершився з рахунком 0:2.

"Синьо-гранатові" відкрили рахунок на 12-й хвилині – пенальті реалізував Рафінья.

На 39-й хвилині "Жовта субмарина" залишилася в меншості – пряму червону картку заробив Ренату Вейга.

У другому таймі підопічні Гансі Фліка використали чисельну перевагу та забили другий м'яч – на 63-й хвилині відзначився Ламін Ямаль.

Огляд матчу "Вільярреал" – "Барселона"

Після цієї перемоги "Барселона" (46 очок) зміцнила своє лідерство в Ла Лізі – відрив каталонців від найближчого переслідувача, мадридського "Реала", знову виріс до 4 балів. "Вільярреал" (35 пунктів) посідає четверте місце.

У наступному турі Ла Ліги "блаугранас" на виїзді позмагаються з "Еспаньйолом", а "Жовта субмарина" у гостях зіграє з "Ельче". Обидва матчі відбудуться 3 січня 2026 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie