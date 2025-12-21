- Дата публікації
"Барселона" у більшості перемогла "Вільярреал" і зміцнила лідерство в Ла Лізі
Каталонці повернули собі 4-очковий гандикап над мадридським "Реалом".
"Барселона" на виїзді обіграла "Вільярреал" у матчі 17-го туру іспанської Лі Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на "Естадіо де ла Сераміка" у Вільярреалі завершився з рахунком 0:2.
"Синьо-гранатові" відкрили рахунок на 12-й хвилині – пенальті реалізував Рафінья.
На 39-й хвилині "Жовта субмарина" залишилася в меншості – пряму червону картку заробив Ренату Вейга.
У другому таймі підопічні Гансі Фліка використали чисельну перевагу та забили другий м'яч – на 63-й хвилині відзначився Ламін Ямаль.
Огляд матчу "Вільярреал" – "Барселона"
Після цієї перемоги "Барселона" (46 очок) зміцнила своє лідерство в Ла Лізі – відрив каталонців від найближчого переслідувача, мадридського "Реала", знову виріс до 4 балів. "Вільярреал" (35 пунктів) посідає четверте місце.
У наступному турі Ла Ліги "блаугранас" на виїзді позмагаються з "Еспаньйолом", а "Жовта субмарина" у гостях зіграє з "Ельче". Обидва матчі відбудуться 3 січня 2026 року.