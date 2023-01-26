"Барселона" у більшості здолала "Реал Сосьєдад" і вийшла до півфіналу Кубка Іспанії (відео)

Понад тайм баски були змушені грати в меншості.

"Барселона" на власному стадіоні обіграла "Реал Сосьєдад" у матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії – 1:0 .

Ключовий епізод у цьому поєдинку трапився наприкінці першого тайму. На 40-й хвилині за грубий фол пряму червону картку отримав півзахисник гостей Браїс Мендес і залишив свою команду в меншості.

Після перерви "синьо-гранатові" зуміли скористатися чисельною більшістю. На 52-й хвилині Усман Дембеле після передачі Жюля Кунде забив гол, який у підсумку став переможним.

Огляд матчу

Крім підопічних Гаві Ернандеса, до 1/2 фіналу Кубка Іспанії також вийшла "Осасуна" завдяки перемозі над "Севільєю" з рахунком 2:1.

Ще два півфіналісти турніру визначаться в поєдинках "Валенсія" – "Атлетик" Більбао та "Реал" Мадрид – "Атлетіко", які відбудуться в четвер, 26 січня.

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