"Барселона" у більшості знищила "Реал Сосьєдад" і повернулася на перше місце в Ла Лізі (відео)

"Барселона" розгромила "Реал Сосьєдад" у домашньому матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 4:0 .

Уже на старті зустрічі гості залишилися в меншості – на 17-й хвилині пряму червону картку отримав захисник Аріц Елустондо.

Каталонський клуб скористався чисельною перевагою ще до перерви: на 25-й і 29-й хвилинах відповідно відзначилися Херард Мартін і Марк Касадо.

У другому таймі "синьо-гранатові" довели справу до розгрому. На 56-й хвилині точного удару завдав Рональд Араухо, а ще через чотири хвилини остаточний рахунок гри встановив Роберт Левандовські.

Огляд матчу "Барселона" – "Реал Сосьєдад"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Барселона" (57 очок) повернулася на перше місце в Ла Лізі. Підопічні Гансі Фліка тепер на один бал випереджають "Атлетіко" та мають 3 пункти переваги над мадридським "Реалом". Баски (34 очки) посідають 9-ту позицію.

У наступному турі "Барселона" 8 березня прийме "Осасуну", а "Реал Сосьєдад" днем пізніше вдома позмагається із "Севільєю".

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