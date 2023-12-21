"Барселона" у гольовій перестрілці вирвала перемогу над найгіршою командою Ла Ліги (відео)

"Барселона" на своєму полі подужала "Альмерію" в матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 3:2 .

На 33-й хвилині "синьо-гранатових" вивів уперед Рафінья. Проте ще до перерви гості відігралися – на 41-й хвилині влучного удару завдав Лео Баптістао.

У другому таймі команда Хаві знову повела в рахунку – на 60-й хвилині відзначився Серхі Роберто. Утім, "Альмерія" змогла вдруге в цій зустрічі відновити паритет – на 71-й хвилині забив Едгар Гонсалес.

І все ж, чинному чемпіону Іспанії вдалося вирвати перемогу наприкінці матчу. На 83-й хвилині Серхі Роберто оформив дубль після пасу Роберта Левандовського.

Огляд матчу "Барселона" – "Альмерія"

Після цієї дуже непростої перемоги "Барселона" (38 очок) посідає третє місце у турнірній таблиці Примери – "блаугранас" на 4 бали відстають від мадридського "Реала" та на 6 пунктів від "Жирони", але лідери чемпіонату зіграли на матч менше. "Альмерія" розташовується на останній позиції у Ла Лізі, маючи у своєму активі лише 5 очок.

Після різдвяно-новорічної паузи "Барселона" 4 січня на виїзді зустрінеться з "Лас-Пальмасом". Цього ж дня "Альмерія" в гостях зіграє проти "Осасуни".

Читайте також:

Збірна України з футзалу у видовищному матчі здолала Польщу та вийшла на чемпіонат світу-2024 (відео)

Стало відомо, чи зіграє Циганков у наступному матчі "Жирони" в Ла Лізі

Поїдуть у гості до терористів: європейська збірна погодилася зіграти товариський матч з Росією