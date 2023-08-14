"Барселона" у матчі з двома вилученнями сенсаційно втратила очки на старті Примери (відео)

Червону картку в поєдинку з "Хетафе" також отримав керманич каталонців Хаві.

"Барселона" не зуміла обіграти "Хетафе" в матчі 1-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24. Зустріч завершилася з рахунком 0:0 .

Попри відсутність забитих м'ячів, поєдинок вийшов надзвичайно напруженим і багатим на боротьбу та емоції. Наприкінці першого тайму "синьо-гранатові" залишилися в меншості – Рафінья отримав пряму червону картку за удар суперника ліктем в обличчя.

На 57-й хвилині склади команди зрівнялися – нападник "Хетафе" Хайме Мата заробив другий "гірчичник" і достроково залишив поле.

Окрім двох польових гравців, вилучений у цьому матчі також був головний тренер "блаугранас" Хаві. На 70-й хвилині іспанець отримав червону картку за суперечки з арбітром.

Через паузи команди додатково зіграли 16 хвилин після 90 хвилин основного часу, проте визначити переможця так і не зуміли.

Огляд матчу

У другому турі Примери "Барселона", яка минулого сезону завоювала титул, 20 серпня прийматиме "Кадіс". Цього ж дня "Хетафе" на виїзді зіграє проти "Жирони" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика.

Читайте також:

"Реал" з Луніним впевненою перемогою розпочав новий сезон Ла Ліги (відео)

Фантастичний дебют: Довбик забив після асисту Циганкова в матчі Ла Ліги (відео)

"Челсі" та "Ліверпуль" розписали нічию в центральному матчі 1-го туру АПЛ – Мудрик вийшов на заміну (відео)