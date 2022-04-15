"Барселона" у неймовірному матчі з "Айнтрахтом" вилетіла з Ліги Європи

"Барселона" у неймовірному матчі з "Айнтрахтом" вилетіла з Ліги Європи

Команди забили п'ять голів на двох.

У четвер, 14 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи "Барселона" вдома поступилася "Айнтрахту" - 2:3 .

Гості почали домінувати з перших хвилин - на 67-й "Айнтрахт" вже мав перевагу у три голи.

"Блаугранас" зуміли відповісти лише у додатковий час. Спочатку відзначився Серхіо Бускетс, а згодом Мемфіс Депай реалізував пенальті.

Перший матч завершився нічиєю (1:1), тому за результатом двох протистоянь до півфіналу Ліги Європи пробився "Айнтрахт".

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