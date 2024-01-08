"Барселона" у результативному матчі здолала клуб четвертого дивізіону в Кубку Іспанії (відео)

Команди забили 5 м'ячів на двох.

"Барселона" на виїзді обіграла представника четвертого за силою дивізіону країни "Барбастро" в матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Поєдинок завершився з рахунком 2:3 .

На 18-й хвилині Фермін Лопес вивів "синьо-гранатових" уперед. Після перерви команда Хаві збільшила свою перевагу – на 51-й хвилині відзначився Рафінья.

Господарі змогли скоротити відставання в рахунку на 60-й хвилині, коли точного удару завдав Адрія Де Меса Гаррідо.

Наприкінці зустрічі "блаугранас" забили втретє – на 88-й хвилині Роберт Левандовські реалізував пенальті.

"Барбастро" вдалося відповісти – Марк Прат реалізував пенальті на 90+3-й хвилині, однак відігратися господарі поля не змогли.

Огляд матчу "Барбастро" – "Барселона"

Наступний матч "Барселона" проведе 11 січня проти "Осасуни" у півфіналі Суперкубка Іспанії. В іншому матчі 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії 10 січня зійдуться мадридські "Реал" та "Атлетіко".

Читайте також:

"Валенсія" з Яремчуком в екстратаймах видряпала путівку до 1/8 фіналу Кубка Іспанії (відео)

"Реал" без Луніна за 2 хвилини розібрався з командою четвертого дивізіону в Кубку Іспанії (відео)

"Жирона" з Довбиком, але без Циганкова впевнено вийшла до 1/8 фіналу Кубка Іспанії (відео)