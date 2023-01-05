"Барселона" у шаленому кубковому матчі з 7 голами насилу здолала клуб третього дивізіону (відео)

Каталонська "Барселона" з великими труднощами пробилася до 1/8 фіналу Кубка Іспанії. В 1/16 фіналу підопічні Хаві Ернандеса в екстратаймах перемогли "Інтерсіті", клуб 3-го дивізіону, з рахунком 3:4 .

Основний час зустрічі завершився з рахунком 3:3. Вже на 4-й хвилині поєдинку Рональд Араухо вивів каталонців вперед. Господарі зуміли відігратися після перерви – вихованець "Барси" Оріоль Сольдевіла на 59-й хвилині вразив ворота свого колишнього клубу.

На 66-й хвилині "блаугранас" знову повели в рахунку – відзначився Усман Дембеле. Проте на 74-й хвилині Сольдевіла відновив паритет у цій грі. На 77-й хвилині "Барселона" втретє у поєдинку вирвалася вперед, однак 21-річний Сольдевіла на 86-й хвилині оформив хет-трик.

У підсумку матч перейшов до овертаймів. Там каталонці таки дотиснули непоступливого суперника. Перемогу іспанському гранду приніс гол Ансу Фаті на 103-й хвилині поєдинку.

Огляд матчу

Жеребкування наступного раунду Кубка Іспанії відбудеться 6 січня. Тоді "Барселона" й дізнається свого наступного суперника в турнірі. Поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 17 – 19 січня.

Раніше повідомлялося, що український голкіпер Андрій Лунін допоміг "Реалу" вийти до 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

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