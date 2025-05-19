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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Барселона" у статусі чемпіона програла "Вільярреалу" гольову перестрілку в Ла Лізі (відео)

"Жовта субмарина" гарантувала собі місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона" – " Вільярреал"

"Барселона" – " Вільярреал" / © Associated Press

"Барселона" на своєму полі зазнала поразки від "Вільярреала" у матчі 37-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 2:3.

Уже на 4-й хвилині гості відкрили рахунок зусиллями Айосе Переса, але до перерви каталонці не лише змогли відігратися, а і вийшли вперед. У цьому їм допомогли точні удари Ламіна Ямаля та Ферміна Лопеса на 38-й і 45+5-й хвилинах відповідно.

У другому таймі "Жовта субмарина" оформила камбек і вирвала перемогу. На 50-й хвилині Санті Комесанья відновив паритет у грі, а на 80-й хвилині Тейджон Б'юкенен забив вирішальний м'яч.

Огляд матчу "Барселона" – " Вільярреал"

Для "Барселони" (85 очок) це був перший матч у статусі переможця Ла Ліги. Минулого туру "синьо-гранатові" достроково здобули свій 28-й титул чемпіона Іспанії.

"Вільярреал" (67 балів) посідає п'яте місце та гарантував собі потрапляння до основного раунду Ліги чемпіонів на наступний сезон.

У заключному турі Примери підопічні Гансі Фліка на виїзді зіграють проти "Атлетика" Більбао, а "Жовта субмарина" прийме "Севілью". Матчі відбудуться 25 травня.

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