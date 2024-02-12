"Барселона" у видовищному матчі з 6 голами не зуміла обіграти одного з аутсайдерів Ла Ліги (відео)

"Барселона" на своєму полі зіграла внічию з "Гранадою" в матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 3:3 .

На 14-й хвилині зустрічі каталонців вивів уперед 16-річний Ламін Ямал. Наприкінці першого тайму гості відповіли точним ударом Рікарда Санчеса.

Другий тайм виявився ще більш багатим на голи. На 60-й хвилині за "Гранаду" забив Факундо Пельїстрі, але підопічні Хаві уже через три хвилини відігралися зусиллями Роберта Левандовського.

Однак на 66-й хвилині "блаугранас" пропустили втретє – влучного удару завдав Ігнасі Мікель. Каталонський клуб все ж зміг уникнути поразки – на 80-й хвилині Ямал оформив дубль.

Огляд матчу "Барселона" – "Гранада"

Після цього матчу "Барселона" (51 бал) посідає третє місце в Ла Лізі. "Синьо-гранатові" на 5 очок відстають від "Жирони" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова та на 10 очок – від мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна. "Гранада" (13 пунктів) йде на передостанній, 19-й позиції.

У наступному турі "Барселона" 17 лютого на виїзді зіграє проти "Сельти", а "Гранада" днем пізніше прийме "Альмерію".

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