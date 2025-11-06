ТСН у соціальних мережах

Проспорт
19
"Барселона" у видовищній "перестрілці" несподівано втратила очки у Лізі чемпіонів

Каталонці не зуміли обіграти "Брюгге" в надрезультативному поєдинку.

"Брюгге" – "Барселона"

"Брюгге" – "Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на виїзді зіграла внічию з "Брюгге" в матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Ян Брейдел" у місті Брюгге завершився з рахунком 3:3.

Уже на 6-й хвилині зустрічі госпоарі поля відкрили рахунок завдяки точному удару Ніколо Трезольді. Утім, уже за дві хвилини "синьо-гранатові" відповіли голом Феррана Торреса.

На 17-й хвилині бельгійський клуб удруге вийшов уперед – відзначився Карлос Форбс.

Після перерви підопічні Гансі Фліка знову відновили паритет у грі – гол на 61-й хвилині забив Ламін Ямаль.

Але вже на 64-й хвилині Форбс оформив дубль і "Брюгге" втретє за матч опинився в ролі лідера.

Щоправда, уникнути поразки каталонцям все ж вдалося – у цьому їм допоміг автогол Хрістоса Цоліса на 77-й хвилині.

19
