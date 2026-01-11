"Барселона" у видовищному Ель Класико здолала "Реал" і завоювала Суперкубок Іспанії

"Барселона" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

"Барселона" стала володарем Суперкубка Іспанії-2026 з футболу. У фінальному матчі турніру, який відбувся 11 січня на стадіоні "King Abdullah Sports City" в саудівському місті Джидда, каталонці перемогли мадридський "Реал" з рахунком 3:2 .

На 36-й хвилині рахунок у поєдинку відкрила "Барселона" – гол забив Рафінья.

На 45+2-й хвилині "Реал" відігрався завдяки точному удару Вінісіуса Жуніора.

На 45+4-й хвилині "синьо-гранатові" вдруге за матч вийшли вперед – забитим м'ячем відзначився Роберт Левандовські.

Однак на перерву команди все одно вирушили за рівноваги в рахунку, бо на 45+6-й хвилині Гонсало Гарсія забив гол за "вершкових".

У другому таймі напружена боротьба продовжилася і все ж переможцем з неї вийшли підопічні Гансі Фліка – на 73-й хвилині Рафінья оформив дубль. Цей м'яч став вирішальним і приніс "Барселоні" перемогу в матчі.

Зазначимо, що на 90+1-й хвилині "Барселона" залишилася в меншості – пряму червону картку за грубий фол заробив Френкі де Йонг.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів Ель Класико на лавці для запасних. Ворота "вершкових" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Зазначимо, що цього сезону Лунін зіграв лише два матчі за "Реал" – проти "Олімпіакоса" у Лізі чемпіонів та з "Талаверою" в Кубку Іспанії, де вперше вийшов на поле з капітанською пов'язкою "бланкос".

Огляд матчу "Барселона" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Барселона" захистила звання чинного володаря трофею. Торік "блаугранас" у надрезультативному фіналі Суперкубка Іспанії рознесли "Реал" (5:2).

Для каталонського клубу це 16-й виграний Суперкубок Іспанії, що є рекордом. Далі йде мадридський "Реал", який здобував цей трофей 13 разів.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ українця Іллі Забарного у серії пенальті здолав "Марсель" і здобув Суперкубок Франції.