"Барселона" в більшості не зуміла здолати одного з лідерів Ла Ліги

"Барселона" в більшості не зуміла здолати одного з лідерів Ла Ліги

"Блаугранас" продовжують перебувати за межами Ліги чемпіонів.

"Барселона" в рамках перенесеного поєдинку четвертого туру Чемпіонату Іспанії розписала нічию на виїзді проти "Севільї" з рахунком 1:1 .

Зазначимо, що обидва голи були забиті в першій половині протистояння. На 32 хвилині вперед вийшли господарі, відзначився ексгравець харківсього "Металіста" - Алехандро Гомес.

Утім, піти на перерву, ведучи в рахунку футболістам "нервіонців" не судилося, адже на останній хвилині основного часу першого тайму каталонцям вдалося відновити паритет - забив центральний захисник Рональд Араухо.

У другому таймі "Севілья" залишилася в меншості - французький оборонець Жюль Кюнде отримав пряму червону картку через неспортивну поведінку. Футболіст кинув м'яч у гравця суперника - Жорді Альбу.

Just like that my Kounde agenda has been dropped! pic.twitter.com/p2lpXyzFNk — Donny (@Mufc__34) December 21, 2021

Маючи чисельну перевагу, "Барселона" до кінця гри все ж не зуміла нею скористатися. "Блаугранас" значно частіше били по воротах опонента, мали перевагу у володінні м'ячем, проте жодного результату це не принесло.

Таким чином, не зумівши перемогти "Севілью", команда Хаві втратила можливість впритул наблизитися до зони Ліги чемпіонів. Наразі в активі "блаугранас" 28 очок, а відставання від четвертої позиції складає два бали. Сама "Барселона" йде сьомою. Що стосується "Севільї", то вони набрали 38 пунктів та залишилися на другому місці. Лідер, яким є мадридський "Реал", має 43 пункти.

У наступному, 19 турі, "Барселона" поміряється силами на виїзді з "Мальоркою" (2 січня);

"Севілья" завітає в гості до "Кадіса (3 січня).

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