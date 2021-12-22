"Барселона" в більшості не зуміла здолати одного з лідерів Ла Ліги

"Блаугранас" продовжують перебувати за межами Ліги чемпіонів.
"Барселона" в рамках перенесеного поєдинку четвертого туру Чемпіонату Іспанії розписала нічию на виїзді проти "Севільї" з рахунком 1:1.
Зазначимо, що обидва голи були забиті в першій половині протистояння. На 32 хвилині вперед вийшли господарі, відзначився ексгравець харківсього "Металіста" - Алехандро Гомес.
Утім, піти на перерву, ведучи в рахунку футболістам "нервіонців" не судилося, адже на останній хвилині основного часу першого тайму каталонцям вдалося відновити паритет - забив центральний захисник Рональд Араухо.
У другому таймі "Севілья" залишилася в меншості - французький оборонець Жюль Кюнде отримав пряму червону картку через неспортивну поведінку. Футболіст кинув м'яч у гравця суперника - Жорді Альбу.
Just like that my Kounde agenda has been dropped! pic.twitter.com/p2lpXyzFNk— Donny (@Mufc__34) December 21, 2021
Маючи чисельну перевагу, "Барселона" до кінця гри все ж не зуміла нею скористатися. "Блаугранас" значно частіше били по воротах опонента, мали перевагу у володінні м'ячем, проте жодного результату це не принесло.
Таким чином, не зумівши перемогти "Севілью", команда Хаві втратила можливість впритул наблизитися до зони Ліги чемпіонів. Наразі в активі "блаугранас" 28 очок, а відставання від четвертої позиції складає два бали. Сама "Барселона" йде сьомою. Що стосується "Севільї", то вони набрали 38 пунктів та залишилися на другому місці. Лідер, яким є мадридський "Реал", має 43 пункти.
- У наступному, 19 турі, "Барселона" поміряється силами на виїзді з "Мальоркою" (2 січня);
- "Севілья" завітає в гості до "Кадіса (3 січня).
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