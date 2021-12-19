"Барселона" в драматичній "перестрілці" вирвала перемогу над командою з нижньої частини Примери (відео)

Підопічні Хаві розгубили перевагу у два м'ячі, але зуміли уникнути втрати очок.
"Барселона" обіграла "Ельче" в результативному матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Камп Ноу" завершився перемогою "блаугранас" з рахунком 3:2.
У середині першого тайму Ферран Хутгла та Гаві забезпечили каталонцям солідну перевагу, проте після перерви гості протягом двох хвилин несподівано відігралися завдяки точним ударам Тете Моренте та Пере Мільї.
Видряпати перемогу "синьо-гранатовим" вдалося за п'ять хвилин до кінця основного часу. М'яч Ніко Гонсалеса виявився вирішальним і приніс підопічним Хаві Ернандеса три очки.
Відеоогляд матчу
- "Барселона" (27 очок) піднялася на сьоме місце в таблиці Ла Ліги. "Ельче" йде на 16-й позиції з 15 балами у своєму активі.
- 21 грудня "Барселона" на виїзді зіграє із "Севільєю" у перенесеному матчі 4-го туру Примери, а "Ельче" проведе наступний поєдинок уже після зимових канікул - 2 січня вдома проти "Гранади".