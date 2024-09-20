"Барселона" в меншості сенсаційно програла "Монако" на старті Ліги чемпіонів (відео)

"Барселона" зазнала несподіваної поразки від "Монако" у виїзному матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Луї II" у Монако завершився з рахунком 2:1 .

Уже на 11-й хвилині зустрічі каталонці залишилися в меншості – Ерік Гарсія отримав пряму червону картку та був вилучений з поля.

"Монегаски" скористалися чисельною перевагою на 16-й хвилині, коли рахунок у грі відкрив Магнес Акліуш.

Підопічні Гансі Фліка зрівняли рахунок на 28-й хвилині зусиллями 17-річного Ламіна Ямаля, який забив свій дебютний гол у Лізі чемпіонів.

Однак у другому таймі господарі поля зуміли дотиснути "блаугранас" і вирвати перемогу. На 71-й хвилині Джордж Іленікена завдав вирішального результативного удару.

Огляд матчу "Монако" – "Барселона"

У другому турі Ліги чемпіонів підопічні Аді Гюттера 2 жовтня на виїзді позмагаються із загребським "Динамо". Днем раніше "Барселона" прийме швейцарський "Янг Бойз".

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна команда в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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