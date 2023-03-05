"Барселона" в меншості втримала перемогу над "Валенсією" та зміцнила лідерство у Ла Лізі (відео)

У першому таймі каталонці не реалізували пенальті.

"Барселона" мінімально обіграла "Валенсію" в домашньому матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги – 1:0 .

Підопічні Хаві швидко відкрили рахунок у поєдинку – на 15-й хвилині після гольовоого асисту Серхіо Бускетса відзначився Рафінья.

На початку другого тайму "синьо-гранатові" мали чудову нагоду для того, щоб закріпити свою перевагу, але Ферран Торрес не реалізував пенальті.

А ще за чотири хвилини "блаугранас" залишилися в меншості – пряму червону картку отримав Рональд Араухо.

Однак скористатися вилученням у суперника та врятуватися від поразки "кажани" не зуміли.

Огляд матчу

"Барселона" (62 очки) продовжує лідирувати в Примері. Відрив каталонців від мадридського "Реала" зріс до 10 балів – "вершкові" 5 березня зіграють із "Бетісом". "Валенсія" (23 пункти) залишилася на передостанньому місці.

У наступному матчі команда Хаві 12 березня на виїзді зіграє проти "Атлетика" з Більбао. Днем раніше "кажани" приймуть "Осасуну".

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