"Барселона" в надрезультативній грі рознесла "Реал" і стала володарем Суперкубка Іспанії (відео)

Команди забили сім голів на двох.

"Барселона" здобула Суперкубок Іспанії-2025. У фінальному матчі каталонці у місті Джидда (Саудівська Аравія) розгромили мадридський "Реал" з рахунком 2:5 .

"Вершкові" відкрили рахунок уже на 5-й хвилині зустрічі зусилями Кіліана Мбаппе.

Однак ще до перерви "синьо-гранатові" відповіли 4 голами. Відзначилися Ламін Ямаль, Рафінья, Алехандро Бальде та Роберт Левандовські, який реалізував пенальті.

На старті другого тайму Рафінья оформив дубль і збільшив перевагу команди Гансі Фліка до чотирьох м'ячів.

На 56-й хвилині "Барселона" залишилася в меншості – голкіпер команди Войцех Щенсний отримав пряму червону картку, сфоливши за межами штрафного майданчика.

Через чотири хвилини Родріго ударом зі штрафного відквитав один гол для "Реала". Проте забити ще підопічним Карло Анчелотті, які до фінального свистка грали у більшості, так і не вдалося.

Український голкіпер мадридського клубу Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Барселона"

Зазначимо, що у півфіналі Суперкубка Іспанії "вершкові" розбили "Мальорку" (3:0), а "синьо-гранатові" перемогли "Атлетик" Більбао (2:0).

Нагадаємо, торік володарем Суперкубка Іспанії став "Реал". Тоді мадридський клуб у фіналі з Луніним у воротах знищив "Барселону" (4:1).

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