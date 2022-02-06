"Барселона" в результативному матчі перемогла "Атлетіко" та обійшла "матрацників" у Ла Лізі (відео)

"Барселона" в результативному матчі перемогла "Атлетіко" та обійшла "матрацників" у Ла Лізі (відео)

Підопічні Хаві Ернандеса завершували зустріч у меншості.

"Барселона" виявилася сильнішою за мадридський "Атлетіко" в матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги. Центральний поєдинок туру на "Камп Ноу" завершився з рахунком 4:2 .

На 8-й хвилині Яннік Карраско вивів гостей уперед після передачі Луїса Суареса. Проте ще до перерви каталонці відповіли голами Жорді Альби, Гаві та Рональда Араухо.

На початку другого тайму бразильський ветеран "синьо-гранатових" Дані Алвес довів справу до розгрому. Підопічні Дієго Сімеоне на 58-й хвилині скоротили відставання зусиллями Луїса Суареса, який вразив ворота свого колишнього клубу.

На 69-й хвилині Дані Алвес отримав пряму червону картку за грубий фол, проте до фінального свистка у "матрацників" не вистачило сил бодай на один гол.

Огляд матчу

"Барселона" (38 очок) вийшла на четверте місце, викинувши "Атлетіко" із зони Ліги чемпіонів. У "матрацників" - 36 балів і п'ята сходинка Ла Ліги.

У наступному турі Примери команду Хаві Ернандеса 13 лютого чекає каталонське дербі з "Еспаньйолом", а підопічні Сімеоне 12 лютого прийматимуть "Хетафе".

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