Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Барселона" виграла центральний матч туру Ла Ліги та збільшила відрив від "Реала" до 11 очок (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
64
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Барселона" виграла центральний матч туру Ла Ліги та збільшила відрив від "Реала" до 11 очок (відео)

Фото: Associated Press

Каталонці в гостях впоралися з "Вільярреалом".

"Барселона" в центральному поєдинку 21-го туру іспанської Ла Ліги на виїзді мінімально обіграла "Вільярреал" – 0:1.

Єдиний гол у цьому матчі підопічні Хаві забили в першому таймі. На 18-й хвилині Педрі точним ударом завершив атаку своєї команди після передачі від Роберта Левандовські.

Огляд матчу

Завдяки перемозі "Барселона" (56 очок) зміцнила своє лідерство в Прімері. "Синьо-гранатові" випереджають найближчого переслідувача – мадридський "Реал" – вже на 11 балів. Щоправда, "вершкові" мають одну гру в запасі.

"Вільярреал" (31 пункт) залишився на восьмому місці.

У наступному туру Ла Ліги каталонці 19 лютого приймуть "Кадіс", а перед цим "Барселона" 16 лютого на "Камп Ноу" зіграє перший матч плейоф Ліги Європи з "Манчестер Юнайтед".

"Вільярреал" у наступному матчі 18 лютого на виїзді зустрінеться з "Мальоркою" в рамках чемпіонату Іспанії.

Читайте також:

Історичне досягнення Луніна: "Реал" у шаленій гольовій перестрілці виграв Клубний чемпіонат світу

МЮ з воротарським рекордом вирвав перемогу, "Манчестер Сіті" підібрався до "Арсенала" в АПЛ (відео)

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
64
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація