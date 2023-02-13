"Барселона" виграла центральний матч туру Ла Ліги та збільшила відрив від "Реала" до 11 очок (відео)

Каталонці в гостях впоралися з "Вільярреалом".

"Барселона" в центральному поєдинку 21-го туру іспанської Ла Ліги на виїзді мінімально обіграла "Вільярреал" – 0:1 .

Єдиний гол у цьому матчі підопічні Хаві забили в першому таймі. На 18-й хвилині Педрі точним ударом завершив атаку своєї команди після передачі від Роберта Левандовські.

Огляд матчу

Завдяки перемозі "Барселона" (56 очок) зміцнила своє лідерство в Прімері. "Синьо-гранатові" випереджають найближчого переслідувача – мадридський "Реал" – вже на 11 балів. Щоправда, "вершкові" мають одну гру в запасі.

"Вільярреал" (31 пункт) залишився на восьмому місці.

У наступному туру Ла Ліги каталонці 19 лютого приймуть "Кадіс", а перед цим "Барселона" 16 лютого на "Камп Ноу" зіграє перший матч плейоф Ліги Європи з "Манчестер Юнайтед".

"Вільярреал" у наступному матчі 18 лютого на виїзді зустрінеться з "Мальоркою" в рамках чемпіонату Іспанії.

Читайте також:

Історичне досягнення Луніна: "Реал" у шаленій гольовій перестрілці виграв Клубний чемпіонат світу

МЮ з воротарським рекордом вирвав перемогу, "Манчестер Сіті" підібрався до "Арсенала" в АПЛ (відео)

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу