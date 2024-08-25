"Барселона" вирвала перемогу над "Атлетиком" у важкому матчі чемпіонату Іспанії (відео)

"Синьо-гранатові" виграли другий поспіль поєдинок під керівництвом Гансі Фліка.

"Барселона" на своєму полі обіграла "Атлетик" Більбао в матчі 2-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 .

Каталонці відкрили рахунок у середині першого тайму – на 24-й хвилині дебютний гол цього сезону забив 17-річний Ламін Ямаль.

Перед перервою баски відігралися – на 42-й хвилині Оян Сансет реалізував пенальті за фол Пау Кубарсі на Алехандро Беренгері.

У другому таймі "синьо-гранатові" змогли вирвати перемогу. На 75-й хвилині вирішальний гол забив Роберт Левандовські.

Огляд матчу "Барселона" – "Атлетик" Більбао

Зазначимо, що це був другий офіційний матч "Барселони" під керівництвом Гансі Фліка, який наприкінці травня замінив на посаді головного тренера Хаві Ернандеса. У першому турі Примери каталонці обіграли "Валенсію".

"Барселона" з 6 очками після двох матчів посідає другу сходинку турнірної таблиці Ла Ліги. "Атлетик" Більбао з одним заліковим балом перебуває на 16-й позиції.

У третьому турі чемпоінату Іспанії каталонці 27 серпня на виїзді зіграють проти "Райо Вальєкано". Днем пізніше баски прийматимуть "Валенсію".

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