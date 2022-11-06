"Барселона" впевненою перемогою обійшла "Реал" на вершині Ла Ліги – легенда каталонців красиво попрощався з футболом (відео)

Жерар Піке не стримав сліз під час свого останнього матчу в кар'єрі.

"Барселона" обіграла "Альмерію" в домашньому матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Камп Ноу" завершився з рахунком 2:0 .

Головною подією цієї зустрічі стало прощання з футболом капітана "синьо-гранатових" Жерара Піке, який цього тижня раптово оголосив про завершення професійної кар'єри.

Фото: Associated Press

35-річний іспанець вийшов на поле у стартовому складі. Перед початком гри каталонці влаштували символічну акцію на честь Піке, одягнувши футболки з номером "3" та прізвищем Піке на спинах.

Every Barcelona player wore a Gerrard Pique shirt ❤#3Sports pic.twitter.com/Kyn1o8eoVC — #3Sports (@3SportsGh) November 5, 2022

Багато уболівальників прийшли на стадіон з плакатами зі словами подяки на адресу іспанського захисника.

Що стосується самої гри, то ще на 7-й хвилині "Барселона" могла відкривати рахунок, але Роберт Левандовські не реалізував пенальті, пробивши у стійку.

"Блаугранас" досягнули свого на початку другого тайму – на 48-й хвилині ворота гостей вразив Усман Дембеле. А на 62-й хвилині підопічні Хаві Ернандеса встановили остаточний рахунок у поєдинку – голом відзначився Френкі де Йонг.

На 85-й хвилині трапився найбільш емоційний момент цього матчу. Піке був замінений під гучні оплески трибун – ветеран "синьо-гранатових" не стримав сліз, востаннє залишаючи поле стадіону "Камп Ноу".

Фото: Associated Press

Після матчу Піке повернувся на газон та емоційно попрощався з "Барселоною", розплакавшись під час своєї промови.

Наостанок гравці каталонського клубу взяли Жерара на руки та всією командою підкидали догори – прощання іспанця з футболом вийшло по-справжньому незабутнім.

When you are down, we lift you up#Sempr3 pic.twitter.com/YfVwJwN600 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 5, 2022

Барселона – Альмерія: огляд матчу

"Барселона" набрала 34 очки та вийшла на перше місце в турнірній таблиці Примери. Каталонці на два бали випереджають мадридський "Реал", який має один матч у запасі. "Альмерія" з 13 пунктами йде 15-ю.

У наступному турі "блаугранас" 8 листопада на виїзді зіграють з "Осасуною", андалусійці наступного дня прийматимуть "Хетафе".

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