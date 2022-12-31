"Барселона" втратила очки в шаленому дербі з двома вилученнями, але повернула собі лідерство в Ла Лізі

"Барселона" зіграла внічию з "Еспаньйолом" у домашньому матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги. Каталонське дербі на стадіоні "Камп Ноу" завершилося з рахунком 1:1 .

"Синьо-гранатові" вийшли вперед на 7-й хвилині зусиллями Маркоса Алонсо. "Папуги" відновили паритет на 73-й хвилині – пенальті реалізував Хоселу.

Завершували матч обидві команди не в повних складах. На 78-й хвилині другу жовту картку отримав захисник "Барселони" Жорді Альба, а вже за декілька хвилини другий "гірчичник" заробив хавбек "Еспаньйола" Вінісіус Соуза. Ризикував залишити поле достроково і оборонець гостей Леандро Кабрера, але після перегляду VAR арбітр скасував його червону картку.

Незважаючи на втрату очок, "Барселона" повернулася на перше місце в Ла Лізі. "Блаугранас" випередили мадридський "Реал", який також має у своєму активі 38 балів, але поступається каталонцям за додатковими показниками. "Еспаньйол" з 13 пунктами перебуває на 16-му місці.

У наступному турі "Барселона" 8 січня на виїзді зіграє з мадридським "Атлетіко". Днем раніше "Еспаньйол" прийматиме "Жирону".

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